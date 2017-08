Disney wil geen prinsesjes bij zieke kinderen

Tatjana Muskiet

HASSELT – De Hasseltse zussen Steffi (25) en Laurie (22) verkleden zich zo af en toe als de prinsesjes Anna en Elsa uit de Disney-animatiefilm Frozen, om zo op kinderfeestjes te verschijnen en zieke kinderen te bezoeken. Totdat er een brief van Disney kwam: of ze er onmiddellijk mee wilden ophouden. In het Belgische Limburg was het duo een populaire verschijning, weet HLN. Soms kregen ze er wel voor betaald, maar soms ook niet. „Het was ons niet om het geld te doen. We deden ook vrijwilligerswerk in het vluchtelingenhuis en in het ziekenhuis. Dit was onze passie, we leefden twee jaar als prinsesjes en bouwden een band op met de kinderen”, aldus Laurien. Uiteindelijk hebben ze twee jaar Anna en Elsa gespeeld. Afgelopen juni eindigde het sprookje toen ze tijdens een evenement bezoek kregen van een manager van Disney, met het dringende verzoek om op te houden met de act. „We waren er helemaal ondersteboven van. Blijkbaar waren we ’te realistisch’ en vormden we dus oneerlijke concurrentie voor Disney. Mensen zouden immers snel bij ons uitkomen omdat we dichterbij en goedkoper zijn dan hun medewerkers. We deden ook alle moeite met dure pruiken en speciaal gekleurde ooglenzen.”(Telegraaf)…[+]