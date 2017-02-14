Dode door treinongeluk in Luxemburg

Tatjana Muskiet

BETTEMBURG – Door een botsing tussen twee treinen in het zuiden van Luxemburg is dinsdag zeker één dode gevallen. Een goederentrein en een passagierstrein botsen ten zuiden van Bettemburg op elkaar. De botsing veroorzaakte een enorme ravage op het spoor. Drie mensen zijn gewond geraakt, berichtte de krant Luxemburger Wort. (Telegraaf)…[+]