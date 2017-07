Doden bij aanval op huis vicepresident Kenia

Tatjana Muskiet

ELDORET – Bij de aanval zaterdag op de woning van de Keniaanse vicepresident William Ruto in de stad Eldoret, zijn een gewapende man en een politieagent om het leven gekomen, meldden de autoriteiten zondag. Gezien de schotenwisseling dacht de politie aanvankelijk dat er meer dan één aanvaller was, omdat hij verschillende vuurwapens gebruikt had. ,,Maar nadat we hem uitgeschakeld hadden, vonden we maar een dode man en onze politieman die hij had gedood”, aldus een politiewoordvoerder. Over het motief van de aanvaller is nog niets bekend. De politie had zaterdag verklaard dat een man met een hakmes achter de aanval zat. De aanvaller zou een agent hebben geslagen met een machete. Hij zou zich daarna toegang hebben verschaft tot een wapendepot van de bewakers en wapens hebben buitgemaakt. ,,De wapens die hij gebruikte, waren van ons”, aldus de politie.(Telegraaf)…[+]