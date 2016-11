Doden bij aardbeving in mijngebied Polen

Tatjana Muskiet

WARSCHAU – Bij een aardbeving in Polen zijn twee doden gevallen. Ook worden zeker zes mensen vermist. Dat meldt het staatspersbureau PAP. De beving op een schaal van 4.4 en slechts tien kilometer onder het aardoppervlak, vond plaats bij de Rudna-mijn in het zuidwesten van Polen. Om 21.09 uur dinsdagavond was de beving voor het eerst opgemerkt door de United States Geological Survey. De ondiepe beving zou de effecten op de mijn kunnen vergroten volgens het geologische bureau. De Rudna is een kopermijn in beheer van de Poolse overheid.(Telegraaf)…[+]