Doden door noodweer VS

Tatjana Muskiet

ATLANTA – Zeker elf mensen zijn in de Amerikaanse staat Georgia om het leven gekomen door noodweer en waarschijnlijk tornado’s die daarin ontstonden. Dat meldden lokale hulpdiensten. Zo’n 23 mensen raakten gewond door de wervelwinden die het zuiden van de staat troffen.

De autoriteiten waarschuwden voor meer noodweer en riepen het publiek op om voorzorgsmaatregelen te nemen. Het is niet bekend hoe de slachtoffers de dood vonden. Zaterdag vielen in een andere staat, Mississippi, vier doden door tornado’s. Die troffen toen de stad Hattiesburg in de vroege ochtend.(Telegraaf)…[+]