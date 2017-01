De vier mensen werden gedood toen een boom en elektriciteitsleidingen op hun huis vielen.

Regen, hagel en storm teisterden verschillende staten in het zuiden van de Verenigde Staten. In Mississippi zou op drie plaatsen een tornado gesignaleerd zijn. Zo’n 20.000 mensen zitten daar inmiddels zonder stroom. De autoriteiten bereiden zich voor op de gevolgen van het noodweer in een gebied van Louisiana tot Florida.(Telegraaf)…[+]