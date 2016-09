Doden door strijd met Boko Haram in Niger

Tatjana Muskiet

NIAMEY – Gevechten tussen het leger in Niger en strijders van terreurbeweging Boko Haram hebben aan dertig extremisten en vijf militairen het leven gekost. Dat heeft het Nigerese ministerie van Defensie bekendgemaakt. De partijen raakten slaags in de zuidoostelijke regio Diffa, in de buurt van het Tsjaadmeer en de grens met Nigeria. In dat laatste land heeft Boko Haram zijn wortels. De gevechten begonnen maandag, toen een legereenheid in een hinderlaag van Boko Haram liep.(Telegraaf)…[+]