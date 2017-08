DSB wilt vergroting kennis en vaardigheden medewerkers

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De Surinaamse Bank (DSB) verzorgt reeds jaren diverse opleidingen aan haar medewerkers om zodoende hun kennis en vaardigheden te vergroten. Dit werd middels een persbericht bekendgemaakt.

In het verleden werd er meer gebruikgemaakt van zelfstudiecursussen van een Nederlands instituut. Aangezien de cursussen geënt waren op de Nederlandse situaties was men genoodzaakt aangepaste cursussen in te voeren. De opleiding Module Bancaire Sector is vanuit Surinaams oogpunt geschreven op basis van de vereisten van de Surinaamse bancaire sector waarbij ook internationale actualiteiten meegenomen zijn. Opmerkelijk reageerden de medewerkers zeer enthousiast op de komst hiervan en zagen het als een kans om hun kennis naar een hoger niveau te tillen. Tijdens de opleiding van de DSB wordt ook uitgebreid stilgestaan bij het gewenste gedrag van een professional in de financiële dienstverlening. Uiteraard met maar één doel: de dienstverlening richting de klanten naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen…[+]