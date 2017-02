Duizenden geëvacueerd na uitbarsting vulkaan

Tatjana Muskiet

JAKARTA – Op het Indonesische eiland Sumatra zijn duizenden mensen geëvacueerd nadat de vulkaan Sinabung in korte tijd zeven keer tot uitbarsting kwam. Een straal van zeven kilometer rond de vulkaan is uitgeroepen tot verboden gebied voor mensen. De 2460 meter hoge berg spoot een zeker vijf kilometer hoge wolk van as en rook uit. Ook spuwde de vulkaan veel gesteente uit. Inwoners en toeristen die zich nog in het gebied rond de vulkaan bevinden wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. De Sinabung ontwaakte in 2010, na zo’n 400 jaar inactief te zijn geweest. Sinds 2013 zijn er verschillende uitbarstingen geweest. In 2014 kwamen zestien mensen om het leven en vorig jaar vielen zes doden bij een uitbarsting van de vulkaan.(Telegraaf)…[+]