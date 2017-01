EBS-directeur: “Stroomprobleem Moengo is een overmachtssituatie”

Tatjana Muskiet

MAROWIJNE – Het stroomprobleem van Moengo is een overmachtssituatie. Dit gaf Rabindre Parmessar, directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), aan tijdens een bijeenkomst in Moengo met onder anderen volksvertegenwoordigers van het district Marowijne en districtscommissaris Freddie Daniel. Getracht wordt om het stroomprobleem vrijdag opgelost te hebben.

“We hebben te maken met oude machines die kapotgaan.” Verder gaat het volgens Parmessar om een eilandsituatie, waarbij slechts een opwekcentrale de omgeving van stroom voorziet. Bij een calamiteit, zoals die van zaterdag, was het daarom niet mogelijk de omgeving via een andere centrale van stroom te voorzien. Dit meldt de EBS in een persbericht.

Momenteel heeft slechts 60 procent van Moengo stroom. Het elektriciteitsbedrijf probeert middels loadshedding de buurten van stroom te voorzien. Er wordt daarom ook een beroep gedaan op de afnemers in dit gebied om zo zuinig mogelijk om te gaan met de beschikbare elektriciteit…[+]