Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – SOIL Masonkondre organiseert op 19 januari in samenwerking met het districtscommissariaat van Marowijne de eerste Marowijne Agri en Food Beurs in Moengo. Het doel van deze beurs is om een platform te creëren waar de agrisector, landbouw en voedingsmiddelen, zich kan ontwikkelen tot de driver van de economische ontwikkeling van Marowijne. De districtscommissaris van Marowijne, Freddy Daniel, zal de beurs openen. Dit meldt de organisatie in een persbericht.

De Marowijne Agri en Food Beurs moet zich ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats waar aanbieders en vragers uit de agri- en foodsector samenkomen om zaken te doen en waar naast handel in landbouw en voedsel, ook kennis gedeeld wordt en nieuwe netwerken ontstaan. Marowijne heeft een gunstige ligging om de internationale handel met Frans-Guyana en Noordoost-Brazilië op gang te brengen en met Moengo en Albina twee gebieden die zich kunnen toeleggen op het creëren van faciliteiten voor de ontwikkeling van de lokale agri- en voedselsector.

De beurs bestaat uit een ochtend- en een middag/avondgedeelte. In het ochtendgedeelte zullen kennisinstituten, zoals de AdeK, PTC en de TU Delft (Technische Universiteit Delft) lezingen verzorgen. In het middag- en avondgedeelte zijn er ook presentaties en demonstraties. Bedrijven zoals Fernandes en Intramar zullen in verschillende stands producten aanbieden…[+]