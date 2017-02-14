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Elia: “Dan zou ik kampioen willen worden”

February 14, 2017   Tatjana Muskiet
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Eljero Elia kwam in 2012 voor het laatst uit in het shirt van het Nederlands elftal, maar hij is niet bezig met een mogelijke nieuwe oproep.”Hij weet wat hij aan me heeft als hij me nodig mocht hebben”, vertelde Elia over bondscoach Danny Blind op Ziggo Sport. “Ik ga sowieso altijd door het vuur voor het Nederlands elftal. Ik zie het gewoon als: als het komt, komt het. En als het niet komt, komt het niet.”(goal)…[+]

Posted in: News, Snelnieuws, sport

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