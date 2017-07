Engeland neemt nationaliteit jihadisten af

Tatjana Muskiet

LONDEN – Het Verenigd Koninkrijk ontneemt 150 jihadisten en andere criminelen de Britse nationaliteit. De overheid is bang dat de voormalig staatsburgers anders terug zouden komen naar hun thuisland, als Islamitische Staat ineenstort, schrijft The Sunday Times. Ook van jihadbruiden is de nationaliteit afgenomen. Het gaat alleen om jihadisten en criminelen die ook nog een andere nationaliteit hebben. Volgens het internationaal recht is het namelijk verboden om mensen statenloos te maken. Islamitische Staat (IS) verliest steeds meer macht in Irak en Syrië. Recent hebben Iraakse troepen Mosul heroverd, de strijd om het Syrische Raqqa is nog gaande.(Telegraaf)…[+]