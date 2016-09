EU haalt FARC van terreurlijst

Tatjana Muskiet

BRUSSEL/CARTAGENA – De Europese Unie gaat de Colombiaanse terreurbeweging FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) van de lijst met terroristische organisaties schrappen. Dit heeft de buitenlandchef van de Europese Unie, Federica Mogherini, maandag aangekondigd. De FARC tekent maandagavond in de Colombiaanse havenstad Cartagena een vredesakkoord met de regering, waarmee een einde komt aan meer dan een halve eeuw bloedvergieten.De FARC is een oorspronkelijk extreemlinkse guerrillabeweging uit de jaren zestig die zich sinds de jaren negentig op onder meer ontvoeringen en drugscriminaliteit heeft toegelegd. De beweging telde in die jaren naar schatting 20.000 strijders en verwierf de bijnaam ‘narcoguerrilla’.(Telegraaf)…[+]