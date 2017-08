Europees voetbal zet miljarden om

Tatjana Muskiet

De vijf grootste Europese voetbalcompetities hebben over het afgelopen seizoen €13,4 miljard omgezet. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van adviesbureau Deloitte. De Engelse Premier League steekt met kop en schouders boven de rest uit. De gezamenlijke omzet van alle Engelse clubs bedroeg bijna €4,9 miljard. In Duitsland hadden de clubs gezamenlijk een omzet van €2,7 miljard, in Spanje €2,4 miljard, in Italië €1,9 miljard en in Frankrijk €1,5 miljard. De absolute grootverdiener van alle Europese clubs is Manchester United met €689 miljoen. Meer dan de helft (€364 miljoen) wordt verdiend met commerciële activiteiten zoals sponsoring en de verkoop van voetbalshirts. De tv-rechten leverde Man United €188 miljoen op en de fans spendeerden €138 miljoen in het stadion.(Telegraaf)…[+]