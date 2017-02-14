Europese defensie-uitgaven gestegen

Tatjana Muskiet

BRUSSEL – De Europese NAVO-landen en Canada hebben vorig jaar 3,8 procent meer uitgegeven aan defensie. Dat komt neer op bijna 10 miljard euro en is aanzienlijk meer dan verwacht, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg dinsdag.

„Een belangrijke stap, maar er is nog een lange weg te gaan. Het is niet genoeg. We moeten reageren op een gevaarlijker geworden wereld”, aldus de NAVO-chef.

De nieuwe Amerikaanse defensieminister James Mattis ontmoet zijn ambtgenoten woensdag en donderdag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Hij zal erop aandringen dat de Europese landen meer aan defensie gaan besteden en de militaire kosten eerlijker worden verdeeld.(Telegraaf)…[+]