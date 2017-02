Evacuaties vanwege beschadigde dam Californië

Tatjana Muskiet

OROVILLE – Bij de hoogste stuwdam van de VS, circa 200 kilometer ten noordoosten van San Francisco, lijkt het gevaar voor een catastrofale doorbraak maandag iets af te nemen. Zondag moesten circa 190.000 mensen die stroomafwaarts onder de stuwdam van Oroville wonen, halsoverkop de streek verlaten. De verplichte evacuatie leidde tot opstoppingen en volgeboekte hotels in de wijde omgeving. De politie meldde dat er geen misbruik van de situatie wordt gemaakt en er geen plunderingen zijn. Maandag is vooralsnog de opdracht er weg te blijven nog steeds van kracht, maar plaatselijke media meldden dat het acuut gevaar voor een doorbraak minder wordt, omdat het waterpeil in het stuwmeer wat lager is geworden. Door meer water af te voeren zou het overstromingsgevaar geleidelijk verder afnemen.(Telegraaf)…[+]