Executie sjiitische bommenleggers in Bahrein

Tatjana Muskiet

RIYAD – Drie terdoodveroordeelden zijn zondag in Bahrein geëxecuteerd. Het is voor het eerst sinds 2008 dat er doodstraffen worden voltrokken. De drie sjiieten zijn veroordeeld wegens een bomaanslag in 2014 waarbij drie politieagenten om het leven kwamen. De inheemse bevolking van Bahrein bestaat uit circa 80 procent moslims van wie naar schatting bijna driekwart sjiitisch zijn. Ze worden vaak achtergesteld op het eiland in de Perzische Golf dat wordt geregeerd door de soennitische familie al-Khalifa.(Telegraaf)…[+]