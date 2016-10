Exodus uit jungle Calais gaat door

Tatjana Muskiet

PARIJS – De animo is minder groot dan gisteren, maar de leegloop van de jungle in Calais gaat door. Vanochtend om 11 uur waren vijfhonderd migranten op een bus naar opvangcentra door heel Frankrijk gestapt. Toch blijft er angst voor rellen. Vanochtend vroeg stonden er weer lange rijen bij de hangar waar de migranten zich kunnen melden. Vanuit daar worden ze naar ‘oriëntatiecentra’ gebracht, waar ze informatie krijgen over een asielprocedure in Frankrijk, kunnen bijkomen en kunnen nadenken over een eventuele aanvraag in Frankrijk.Rond elf uur vanochtend droogde de stroom vrijwillige vertrekkers op. De medewerkers van de migratiedienst wanhopen niet: migranten wachten in de jungle af tot het minder druk is, of willen eerst van mensen die al weg zijn horen hoe de opvangcentra eruit zien.(Telegraaf)…[+]