F1-coureurs willen betere competitie

Tatjana Muskiet

Nu Liberty Media de nieuwe eigenaar van de Formule 1 is, willen coureurs graag dat er maatregelen worden getroffen om de races spannender te maken. In de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore adviseerde Force India-coureur Sergio Pérez het volgende: “De competitie in de Formule 1 moet closer worden. Ook middenveldteams moeten een kans maken op een overwinning en zelfs een wereldtitel. Dat is alleen maar goed voor de fans! Daarvoor moet het hele systeem in de Formule 1 wel veranderen, zoals de verdeling van het geld.”(Telegraaf)…[+]