Fan knielt voor Messi

Tatjana Muskiet

Het gebeurt hem wel vaker. Ook in het WK-kwalificatieduel tegen Uruguay kreeg Lionel Messi te maken met een aanbidder. Een supporter die het veld was opgerend knielde voor de Argentijnse supervedette neer en zag dat beloond met een aai over zijn bol. Argentinië won voor 40.000 toeschouwers in Mendoza met 1-0 van aartsrivaal Uruguay dankzij Messi, die vlak voor de rust doel trof met een van richting veranderd schot. Met zijn winnende doelpunt bekroonde Messi zijn luidbejubelde rentree in de nationale ploeg.(Telegraaf)…[+]