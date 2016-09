Fan loopt Neymar ondersteboven

Tatjana Muskiet

Schrik rond Neymar bij de training van het Braziliaanse elftal. De superster werd zaterdag in Arena Amazonia in Manaus omvergelopen door een supporter die zijn held wilde omarmen. Het voorval vond plaats op een openbare training die werd bijgewoond door 15.000 voetbalfans. Neymar was snel over de schrik heen en stond weer weer rap op zijn benen. Hij zorgde ervoor dat zijn belager niet al te hard werd aangepakt door de toegesnelde veiligheidsmensen.(Telegraaf)…[+]