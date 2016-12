Gambia krijgt na 22 jaar nieuwe president

Tatjana Muskiet

BANJUL – Gambia krijgt na 22 jaar een nieuwe president. Alleenheerser Yahya Jammeh, sinds een staatsgreep in 1994 aan de macht, verloor de donderdag gehouden verkiezingen van oppositiekandidaat Adama Barrow. De laatste kreeg 263.515 stemmen, Jammeh maar 212.009, maakte de kiescommissie van het West-Afrikaanse land bekend. Jammeh (51) regeerde de islamitische republiek met harde hand. Volgens kiescommissievoorzitter Alieu Momarr Njai heeft hij zijn nederlaag toegegeven. Het wachten is nog op een verklaring in het openbaar en felicitaties voor de winnaar.(Telegraaf)…[+]