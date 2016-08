‘Geen Arabische Lente in Zimbabwe’

Tatjana Muskiet

HARARE – Tegenstanders van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe hoeven niet te hopen op een Arabische Lente. Mugabe laat zich niet afzetten als president. Dat heeft hij vrijdag gezegd na de meest gewelddadige protesten tegen zijn bewind in twintig jaar. De Zimbabwaanse politie zette in de hoofdstad Harare traangas in tegen betogers van de oppositie. Zij hadden echter toestemming van de rechter voor hun demonstratie.