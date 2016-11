Gemaskerde rover vlucht weg

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het gelukte een rover, die gemaskerd was, maandag niet om een overval te plegen in een pand aan de Gonggrijpstraat. Het gaat om een winkel annex woning. De winkelier was in zijn woning waar de dader binnendrong. Toen de winkelier hem opmerkte, verzette hij zich hevig tegen de crimineel, waardoor het de man niet gelukte iets buit te maken. De rover rende weg, maar het is niet bekend welke richting hij is opgegaan. De winkelier heeft geen letsel opgelopen. Hij deed van de poging tot beroving aangifte bij de politie die bezig is de dader nog op te sporen...[+]