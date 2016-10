Gestolen portemonnee op roofverdachte gevonden

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie heeft gisteren in Paramaribo een achttienjarige jongeman in de kraag gevat voor het beroven van een ander van zijn portemonnee. Bij zijn arrestatie werd de gestolen portemonnee op hem aangetroffen en in beslag genomen.

De beroving vond ongeveer twee maanden terug plaats aan de Jodenbreestraat. De tiener maakte toen de portemonnee inhoudende SRD 1200, USD 600 en 150 euro van een 31-jarige man buit en sloeg op de vlucht. De man had geen letsel opgelopen. Gisteren is de jongeman aan de Maagdenstraat aangehouden met de gestolen portemonnee in zijn bezit maar zonder het geld. De politie heeft hem afgevoerd naar het politiebureau voor verder onderzoek…[+]