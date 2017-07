Grenswacht Canada schiet vrijwel nooit

Tatjana Muskiet

TORONTO – De Canadese grenswacht kreeg in juli 2007 ook vuurwapens voor de bewaking van de lange grens. Sindsdien hebben de agenten nog nooit op een indringer of smokkelaar geschoten. De omroep CBC meldde vrijdag dat de leden van het Canadese Agentschap voor de Grens (CBSA) in tien jaar tijd in totaal achttien keer een schot hebben gelost. Elf keer ging een vuurwapen per ongeluk af. Zes keer is een dier doodgeschoten om het uit zijn lijden te verlossen. Eén keer schoot een agent van CBSA gericht op een kwaadaardige aanvaller en dat was een hond. Toch is de dienst naar eigen zeggen blij met de nuttige vuurwapens. In de tien jaar dat de agenten of douaniers met vuurwapens op pad zijn, hebben ze wel 299 keer hun wapen getrokken zonder te schieten. Dat was in mogelijk gevaarlijke situaties die door het tevoorschijn halen van het vuurwapen zijn afgewend.(Telegraaf)…[+]