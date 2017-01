Griekse politie pakt linkse terroriste op

Tatjana Muskiet

ATHENE – De Griekse politie heeft donderdagochtend een vermoedelijk lid van de linkse terroristische groep Revolutionaire Strijd opgepakt. Panagiota Roupa (48) werd sinds 2012 gezocht. Zij bood geen verzet toen zij werd aangehouden in een flat in Athene waar zij met haar kind was ondergedoken, zei de politie.

Roupa is de partner van Nikos Maziotis, die voor aanslagen van Revolutionaire Strijd in de gevangenis zit. De groep, die in 2003 de oorlog verklaarde aan alle vormen van gezag, heeft meer dan zestien aanslagen opgeëist. De meeste waren gericht tegen ministeries en filialen van banken. Bij een van de acties van de groep raakte een agent gewond toen hij met automatische wapens onder vuur werd genomen.(Telegraaf)…[+]