Grootste deel lonen en salarissen naar Juspol en onderwijs

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Van de SRD 744,8 miljoen aan lonen en salarissen is SRD 222,25 miljoen bestemd voor het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit is gelijk aan 29,8% van het totaal bedrag. Het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol) is goed voor SRD 123,61 miljoen oftewel 16,6% van het totaalbedrag aan lonen en salarissen. Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) zegt aan de krant dat aan deze twee ministeries samen 46,4% van het totaalbedrag aan lonen en salarissen wordt uitbetaald.

Abdoel geeft leiding aan de commissie Staatsuitgaven die deze rapportage heeft uitgebracht. “De commissie strekt tot voorlichting van De Nationale Assemblee (DNA) omtrent de besteding van de op de begroting der staatsuitgaven toegestane gelden. Zij is bevoegd ter zake met de regering in mondeling en schriftelijk overleg te treden en al de inlichtingen en stukken te vragen, die zij ter vervulling van haar taak nodig acht.” Minstens eenmaal in de drie maanden doet de commissie van haar verrichtingen schriftelijk verslag aan DNA. Bij de commissie komen alle bij DNA van regeringswege ingezonden stukken, die rechtstreeks betrekking hebben op de taak van de commissie.

De commissie had uit hoofde van haar taak diverse malen informatie gevraagd aan de regering. Vanwege het niet op tijd kunnen krijgen van de informatie kon de commissie Staatsuitgaven haar taken niet naar behoren uitvoeren. Echter heeft zij vorige maand de informatie wel ontvangen. Uit het flashrapport dat door de regering naar de commissie is gestuurd, is de volgende informatie te halen: De totale besteding casu quo totale uitgaven bedraagt SRD 2 miljard en 146,5 miljoen, de lopende uitgaven bedragen SRD 1 miljard en 947,6 miljoen en voor de lonen en salarissen is betaald SRD 744,8 miljoen…[+]