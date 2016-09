Guardiola ziet oogappel wegvallen

Tatjana Muskiet

Manchester City moet het zeker een maand stellen zonder Kevin De Bruyne. De Belgische spelmaker liep zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Swansea City (1-3) een hamstringblessure op. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig die blessure is, maar de voorlopige prognose luidt dat De Bruyne met een scheurtje in de hamstring minimaal vier weken aan de kant staat.Het wegvallen van de Rode Duivel is een flinke tegenvaller voor Manchester City. De Bruyne heeft als spelmaker een belangrijk aandeel in de sterke seizoensstart van de lichtblauwe brigade van manager Pep Guardiola. (Telegraaf)…[+]