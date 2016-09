Hacker mails Clinton veroordeeld

Tatjana Muskiet

ALEXANDRIA – Een Roemeense hacker die claimde dat hij de mailservers van de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton had gekraakt, is donderdag veroordeeld. Marcel Lehel Lazar, alias Guccifer, kreeg 52 maanden celstraf in de Verenigde Staten. Justitie ontkent overigens dat Clinton onder de gedupeerden is.