Halsketting vrouw buitgemaakt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw is de vorige week op haar erf in Paramaribo overvallen. Ze is van achteren overrompeld door een man die ongewapend was. De dader maakte haar halsketting buit, waarmee hij op de vlucht sloeg in de richting van de Franchepanestraat. Hij was ongewapend. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Ze alarmeerde de politie die naar de plaats delict ging. Een onderzoek in de omgeving leverde geen resultaat op. De dader wordt nog opgespoord…[+]