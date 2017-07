Hardere aanpak Britse ’seksistische’ reclames

Tatjana Muskiet

LONDEN – De Britse advertentiewaakhond gaat genderstereotypen in reclames aanpakken. De Advertising Standards Authority (ASA) kondigde dinsdag aan harder te gaan optreden tegen advertenties die seksistische stereotypen bevatten of mensen bespotten die zich niet aan de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen houden. De ASA zegt dat al wordt gewerkt aan het opstellen van nieuwe richtlijnen, die vermoedelijk volgend jaar van kracht worden. De organisatie kreeg eerder honderden klachten over een reclamecampagne voor gewichtsverliesproducten. Er waren posters opgehangen van een model in bikini met het bijschrift „is je lichaam klaar voor het strand?” De reclamewaakhond concludeerde na onderzoek dat sommige stereotypen in reclames kinderen en volwassenen kunnen beperken in hun mogelijkheden. Mensen kunnen volgens de organisatie beïnvloed worden in hun beeld van „wat ze kunnen doen en wat hun rol is in de samenleving.”(Telegraaf)…[+]