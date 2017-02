Held geeft jas aan zwerfhond

Tatjana Muskiet

Giresun – Een dierenvriend die in een sneeuwstorm zijn jas afstond aan een zwerfhond, is een held in Turkije nadat bewakingsbeelden van zijn hartverwarmende daad viraal gingen. De beelden werden opgemerkt door iemand die de video van de bewakingscamera’s nakeek. Te zien is dat een hond bij een gebouw schuilt voor de sneeuw. Dan komt de man aanlopen. Hij geeft de hond wat te eten en staat uiteindelijk zijn jas af aan het dier.Het duurde dan ook niet lang tot de man opgespoord werd door lokale media. Het blijkt te gaan om een medewerker van de gemeente Bülent Kalpakçıoğlu. Hij werd voor zijn heldendaad beloond met een oorkonde van de burgemeester van Giresun.(Telegraaf)…[+]