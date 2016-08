Heroïne-epidemie VS steeds extremer

Tatjana Muskiet

CINCINNATI – De heroïne-epidemie in de Verenigde Staten neemt steeds extremere vormen aan. Het aantal sterfgevallen als gevolg van overdoses blijft toenemen en drugsbestrijders signaleren een nieuwe trend: op sommige plaatsen wordt de extreem verslavende drug versneden met carfentanil. Deze pijnstiller is 10.000 keer krachtiger dan morfine. Twee milligram van dit goedje is al genoeg om een Afrikaanse olifant onder zeil te brengen. Het afgelopen jaar is het aantal heroïnedoden schrikbarend gestegen. Met name in de staten Ohio, Indiana en Florida steeg het aantal overdoses met dodelijke afloop. De drug, die in Nederland opkwam in de jaren zeventig en in de negentiger jaren uit de gratie raakte, is sinds 2014 weer in trek in de VS.(Telegraaf)…[+]