Het duurste gezicht ter wereld

Tatjana Muskiet

NEW YORK – Een ex-brandweerman die zich het duurste transplantatiegezicht ter wereld liet aanmeten, voelt zich voor het eerst in 15 jaar weer ’een normale jongen’. Dat zei de 42-jarige Patrick Hardison nadat hij woensdag voor het laatst de New Yorkse kliniek verliet waar hij 72 keer (!) onder het mes ging. De vrijwillige brandweerman raakte in 2001 zwaar verminkt in een instortend brandend gebouw. Wat volgde was een lang – door een medisch centrum gefinancierd – hersteltraject. Voor de uiteindelijke transplantie onderging Hardison maarliefst 71 voorbereidende ingrepen. Ruim een miljoen dollar, dat kostte uiteindelijke de reconstructie van zijn gezicht.(Telegraaf)…[+]