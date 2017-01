HI houdt consultaties over bijstelling strategisch beleid voor economische groei

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Minister Sieglien Burleson van het Ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft donderdag overlegd met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en Suriname Business Forum over de verdere uitvoering en eventuele bijstelling van het strategische beleid voor economische groei en ontwikkeling.

Tijdens de ontmoetingen heeft de minister een overzicht verstrekt van de beleidsgebieden en de actieplannen voor beleidsuitvoering op korte (2017) en langere termijn (2018-2025). Zoals de minister in haar jaarafsluitingstoespraak op 30 december heeft benadrukt, zal in 2017 met betrokkenheid van relevante actoren verder gewerkt worden op drie strategische beleidsgebieden.

HI meldt in een persbericht dat de drie strategische beleidsgebieden zijn: Industrie en Productie, Interne Markt en Internationale handel en Export. Een vierde strategisch beleidsgebied betreft het opzetten van een resultaatgericht uitvoeringssysteem dat onmisbaar is voor de realisatie van duurzame economische groei en welvaart. De actieplannen bevatten concrete initiatieven die gericht zijn op het scheppen van een economisch zekerheidstelsel. Dit zal moeten leiden tot toename van productie- en productiviteit, eerlijke marktwerking en stijging van exportopbrengsten.

De clusterontwikkelingsmethode, het principe van ‘value adding in the global value chain’ en prioriteit voor ‘quick wins’ zal zoveel als mogelijk worden toegepast. Op bedrijfsniveau zullen onder meer de volgende acties verder worden uitgevoerd: Een project voor toepassing van het Sustaining Competitive and Responsible Enterprises (SCORE)-systeem voor productiviteits-verhoging in bedrijven in samenwerking met VSB en ILO…[+]