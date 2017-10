Hoeveelheid koolstofdioxide in atmosfeer met recordsnelheid toegenomen

Tatjana Muskiet

De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer is in 2016 met recordsnelheid gestegen naar ongekend niveau. De nieuwe waardes zijn in de laatste honderdduizenden jaren niet voorgekomen en kunnen bijdragen aan de stijgende zeespiegel en wereldwijde temperatuur, aldus de Verenigde Naties in een rapport maandag.