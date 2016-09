Honderden toeristen geëvacueerd

Tatjana Muskiet

LOMBOK – Op het Indonesiche eiland Lombok worden 1100 toeristen geëvacueerd na een uitbarsting van de vulkaan Mount Barujari. De autoriteiten zijn op zoek naar honderden toeristen die nog in het gebied verblijven. Er zijn geen berichten over gewonden. Zeker vijftig personen zouden nog op de vulkaan verblijven. Sinds afgelopen zondag zijn zo’n vierhonderd toeristen vertrokken om de vulkaan te beklimmen. Boven de vulkaan hangt een enorme rookpluim. Vluchten naar Bali en Lombok zijn daardoor vertraagd of moeten uitwijken.(Telegraaf)…[+]