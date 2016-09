Hulpgoederen bereiken Syrische steden

Tatjana Muskiet

DAMASCUS – Voor het eerst in vijf maanden zijn er hulpgoederen bezorgd in vier belegerde Syrische steden. Dat liet het Rode Kruis maandag weten. Het gaat om Madaya en Zabadani, twee stadjes bij Damascus die in handen zijn van de rebellen, en Foa en Kefreya in de provincie Idlib. In die laatste twee maakt het regeringsleger de dienst uit.

In totaal reden zondag 71 trucks de vier steden binnen, meldt de BBC. Ze hadden eten, medicamenten en hygiënische producten voor 60.000 mensen bij zich. orige week werd een hulpkonvooi van de Verenigde Naties in de buurt van de belegerde stad Aleppo aangevallen en grotendeels verwoest. Rebellen en westerse regeringen gaven de Syrische regering en Rusland de schuld van de aanval. Rusland wees op zijn beurt naar de Verenigde Staten.(Telegraaf)…[+]