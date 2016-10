Inbraak in auto politieman

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – In de auto van een politieman is er in het weekend in het district Wanica ingebroken. De wagen was op het erf van de vriendin van de wetsdienaar geparkeerd. Het tochtraampje van het linkerachterportier werd kapotgeslagen. Criminelen namen een tas inhoudende een politiepas, een bracelet, persoonlijke documenten waaronder zijn diploma’s, een handboei en patronen weg. De benadeelde stelde de politie op de hoogte toen hij de inbraak ontdekte. Het is niet bekend om hoeveel daders het gaat…[+]