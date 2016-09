Inbraak kantoorruimte LMSZN verijdeld

Tatjana Muskiet

NICKERIE – De politie heeft in de ochtend van woensdag op donderdag de verdachte H (50) meer bekend als Radj, neergeschoten nadat hij samen met een kompaan had ingebroken in het gebouw waar de directie en administratie van het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis (LMSZN) zijn ondergebracht. De verdachte is met een schotverwonding aan zijn linkerbovenzitvlak onder politiebewaking opgenomen op de afdeling Intensieve Zorg van het LMSZN.

Volgens de politiecommandant van regio West, Widjaikumar Oedit, kreeg de politie omstreeks drie uur in de ochtend een melding binnen dat er mannen waren gesignaleerd in het LMSZN. Door snel en kordaat optreden van de sterke arm werden inderdaad twee mannen gesignaleerd in het gebouw. Bij het zien van de politie namen zij de benen en sprongen over de schutting naar het aangrenzende perceel.

Volgens de politie zijn er eerst waarschuwingsschoten gelost om de inbrekers op andere gedachten te brengen. Dit mocht echter niet baten. De verdachten gaven zich niet over en toen werd er gericht geschoten waarbij H geraakt werd. Aan de opsporing van de kompaan, die nog voortvluchtig is, wordt volgens de regiocommandant gewerkt. Hij geeft aan dat de politie het uiterste middel heeft gebruikt dat ter beschikking is, wat ook heeft geleid tot de aanhouding van de neergeschoten inbreker.

In het kantoorgebouw zijn op de begane grond na nader onderzoek gereedschappen, waarvan de inbrekers gebruik hebben gemaakt, aangetroffen zoals boormachines, schroevendraaiers en een koevoet. Verschillende ruimtes die de inbrekers betreden hebben, waren overhoopgehaald, vermoedelijk op zoek naar geld...[+]