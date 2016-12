Iniesta krijgt groen licht voor Clásico

Tatjana Muskiet

Andrés Iniesta trainde vrijdag gewoon met de groep mee en zit bij de wedstrijdselectie van trainer Luis Enrique. De middenvelder van Barcelona raakte eind oktober geblesseerd aan zijn knie in het duel met Valencia. Sindsdien werkte Iniesta hard aan zijn herstel en was het doel: fit worden voor El Clásico.En de Spaans international slaagt daar mogelijk in, want vrijdag trainde hij volledig mee in aanloop naar het duel met Real Madrid. Zaterdag staat die wedstrijd gepland en de verwachting is dat de technicus sowieso wel bij de selectie zit.(Goal.com)…[+]