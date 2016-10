Inspecteur doet aangifte bedreiging

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een inspecteur van politie heeft gisteren aangifte van bedreiging gedaan bij de politie in Paramaribo. Onbekenden hebben haar auto en schutting beschoten met de woorden en cijfers: 115, mortuarium en lijkenhuis. Nadat zij dit ontdekte, heeft zij onmiddellijk haar collega’s van desbetreffend ressort ingeschakeld. De politiemannen gingen ter plekke voor onderzoek. De inspecteur voelt zich onveilig en deed aangifte van bedreiging en vernieling. Het is niet bekend hoeveel personen deze daad hebben gepleegd. Het is ook niet bekend hoe de daders de plaats hebben aangedaan en verlaten en binnen hoeveel tijd dit zou zijn gebeurd. De politie is bezig de daders in beeld te brengen…[+]