Inspectie op goede voet met Peneux

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het inspectie-apparaat van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur staat op goede voet met minister Robert Peneux. De vorige week heeft het apparaat een gesprek gehad met de minister, waarbij alle mogelijke rimpels zijn gladgestreken en de grieven aan de minister zijn voorgehouden. Het voornaamste waarmee het inspectie-apparaat nu zit, is het vaststellen van hun positie binnen de hiërarchie van het ministerie.

Nog voordat Fiso werd geïntroduceerd, was dit aan de toenmalige minister voorgehouden. Die had beloofd het probleem te bekijken, echter is er sindsdien niets gedaan om het probleem te verhelpen, zegt het hoofd Inspectie Basis Onderwijs. De accommodatie van het inspecteurkorps is ook besproken tijdens de bijeenkomst met Peneux. Dit punt zorgde eerder dit jaar voor onmin tussen beide partijen. Hoewel de fysieke huisvesting vooralsnog goed is, zeggen de functionarissen enkele basisgoederen nodig te hebben om het werk adequaat uit te voeren. Zij moeten van de minister een lijst samenstellen met de nodige goederen en die in te leveren.

Al met al zijn de inspecteurs dik tevreden over het gesprek met de minister. “We vinden het gesprek zeer verhelderend en willen vervolggesprekken met de minister voeren,” aldus het hoofd van Inspectie Basis Onderwijs. De mogelijkheid zal bekeken worden om per kwartaal dergelijke gesprekken te voeren met het inspectie-apparaat…[+]