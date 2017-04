Internationale Dag tegen Proefdieren

Tatjana Muskiet

Wereldproefdierendag is een dag die jaarlijks op 24 april wordt gehouden als protest tegen het gebruik van proefdieren. De Internationale Dag tegen Dierproeven (in het Engels: World Day For Animals In Laboratories), staat onder meerdere namen bekend, maar de intentie komt overal overeen: deze dag geeft het signaal dat dierproeven in laboratoria moeten stoppen! Deze dag is door de Verenigde Naties erkend, en wordt door veel dierenorganisaties aangegrepen als moment om werkelijk actie te ondernemen.

De eerste organisatie die actie voerde tegen dierenproeven was de National Anti-Vivsection Society (NAVS), deze organisatie werd opgericht in 1875 door Miss Frances Power Cobbe. Zij was een Ierse schrijver, sociale hervormer, anti-vivisectie activist en lid van de Londense Nationale Society voor Vrouwenkiesrecht. Een vrouw met een missie in haar leven. Sinds 1979 staat 24 april genoteerd als de dag om te protesteren tegen het gebruik van proefdieren. Er is gekozen voor 24 april omdat het de geboortedag is van Lord Dowding, een oorlogsheld en ex-voorzitter van de NAVS die zijn leven wijdde aan het bestrijden van dierenproeven. Na zijn dood nam zijn vrouw, Lady Dowding een groot deel van zijn werk over. (Bronnen: fijnedagvan.nl/dagenvanhetjaar.nl/issuekalender.nl)…[+]