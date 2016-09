Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – 5 september is de Internationale Dag van de Liefdadigheid. Deze internationale dag werd uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en valt samen met de sterfdag van Moeder Teresa. De goede werken van Moeder Theresa voor de meest arme en meest kwetsbare mensen in de wereld, heeft vele anderen geïnspireerd om ook wat van hun tijd en aandacht te besteden aan de zwakkeren in de maatschappij.

De dag wil het werk van uitzonderlijke individuen erkennen, die over de hele wereld miljoenen mensen in nood helpen. Secretaris-generaal Ban Ki-moon stelt dat liefdadigheidswerk een belangrijke rol speelt bij het in stand houden van de waarden van de Verenigde Naties en bij het bevorderen van de VN-werkzaamheden. Hij merkt op dat liefdadigheid vreemd genoeg soms wordt afgedaan als ondoeltreffend, ongepast of zelfs op een of andere manier vernederend voor de ontvanger. “Laat ons liefdadigheid erkennen voor wat het in essentie is”, verzoekt Ban Ki-moon daarom, namelijk ‘een nobele onderneming gericht op het verbeteren van de menselijke conditie’. Liefdadigheidswerk vormt een belangrijk onderdeel van de VN-werking. Naast het VN vrijwilligersprogramma rekenen ook de humanitaire agentschappen van de organisatie op schenkingen van het publiek en op de vrijgevigheid van regeringen om hun levensreddende werk in reactie op natuurrampen, gewapende conflicten en andere noodsituaties te kunnen blijven voortzetten. (Foto:adacta.mediation.nl).(bron:unric.org)…[+]