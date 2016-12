Internationale dag voor de afschaffing van slavernij

Tatjana Muskiet

Helaas bestaat er in deze wereld nog steeds slavernij. Nog steeds zitten ruim 21 miljoen vrouwen, mannen en kinderen gevangen in slavernij over de gehele wereld. Op 2 december 1949 werd de resolutie ter afschaffing van mensenhandel aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Jaarlijks wordt op deze dag de afschaffing van slavernij gevierd. De dag is ook gericht op het uitbannen van moderne vormen van slavernij, zoals mensenhandel, seksuele uitbuiting, kinderarbeid, gedwongen huwelijken en de gedwongen inzet van kinderen in gewapende conflicten. Wereldwijd gaat het om 167 landen waar naar schatting 35,8 miljoen mannen, vrouwen en kinderen gevangen zitten in de moderne slavernij. Met ‘moderne slavernij’ wordt bedoelt; slachtoffers van mensenhandel, gedwongen arbeid, gedwongen huwelijken of seksuele uitbuiting. Helaas is uitbuiting en onderdrukking van alle tijden, komt het in vele soorten en maten voor en het is dichterbij dan je denkt…[+]