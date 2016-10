Invallen in Duitsland tegen Tsjetsjenen

Tatjana Muskiet

ERFURT – UPDATE 15.05 uur – Antiterreureenheden van de Duitse politie hebben dinsdagochtend op meerdere plaatsen invallen gedaan. De actie richtte zich tegen Tsjetsjenen die worden verdacht van het financieren van terrorisme in Syrië. Er is echter niemand aangehouden, meldde justitie dinsdagmiddag. Twaalf woningen en een gemeenschappelijke accommodatie zijn doorzocht. Dat gebeurde in Thüringen, Hamburg, Noord-Rijnland-Westfalen, Saksen en Beieren. Explosieven zijn evenmin aangetroffen.(Telegraaf)…[+]