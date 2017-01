Iran haalt drone neer boven Teheran

Tatjana Muskiet

TEHERAN – De Iraanse luchtmacht heeft maandag een drone boven het centrum van de hoofdstad Teheran neergehaald. Dat heeft de gouverneur van de provincie Teheran tegen het Iraanse persbureau Tansim gezegd. „Het was geen miltiaire drone”, aldus de gouverneur. „Maar het apparaat vloog in de no-fly zone. We weten niet wie de eigenaar is.”Eind vorige maand schoot de luchtmacht ook een drone neer in de buurt van de kantoren van president Hassan Rohani en geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei. De eigenaren van de drone bleken uiteindelijk geen kwaad in de zin te hebben. Het ging om documentairemakers die vanuit de lucht wilden filmen.(Telegraaf)…[+]